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Смирнова Василиса Никанорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

1898

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Марфа Семёновна

Отец ребёнка: Смирнов Симён (Семён) Артемьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Дмитрий Семенович

Отец ребёнка: Смирнов Симён (Семён) Артемьевич

Рождение ребёнка
14.10.1886

Сын: Смирнов Николай Сименов (Семёнович)

Отец ребёнка: Смирнов Симён (Семён) Артемьевич

Смерть
1898

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