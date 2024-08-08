Смирнова Василиса Никанорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смерти1898
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Марфа Семёновна
Отец ребёнка: Смирнов Симён (Семён) Артемьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Дмитрий Семенович
Отец ребёнка: Смирнов Симён (Семён) Артемьевич
Рождение ребёнка
14.10.1886
Сын: Смирнов Николай Сименов (Семёнович)
Отец ребёнка: Смирнов Симён (Семён) Артемьевич
Смерть
1898