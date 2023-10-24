Бутенков Виктор Александрович 13.11.1956 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бутенков Виктор Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1956

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1982 г.р.

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1956

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Бутенкова (Тарасова) Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
24.01.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бутенкова (Щербакова) Нина Михайловна

Рождение ребёнка
11.09.1982

Сын: Бутенков Дмитрий Викторович

Мать ребёнка: Бутенкова (Щербакова) Нина Михайловна

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