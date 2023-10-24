Бутенков Виктор Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1956
ПолМужской
Отец
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1956
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.01.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бутенкова (Щербакова) Нина Михайловна
Рождение ребёнка
11.09.1982
Сын: Бутенков Дмитрий Викторович
Мать ребёнка: Бутенкова (Щербакова) Нина Михайловна