Самарова Варвара Ивановна
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смерти1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Самаров Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
06.09.1906
Сын: Самаров Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Самаров Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Чубакова Маргарита Васильевна
Отец ребёнка: Самаров Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
10.02.1914
Дочь: Копрова Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Самаров Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
17.11.1921
Сын: Самаров Серафим Васильевич
Отец ребёнка: Самаров Василий Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1950