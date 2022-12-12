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Самарова Варвара Ивановна

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Место рождения

Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

1950

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Самаров Борис Васильевич

Отец ребёнка: Самаров Василий Тимофеевич

Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.09.1906

Сын: Самаров Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Самаров Василий Тимофеевич

Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Чубакова Маргарита Васильевна

Отец ребёнка: Самаров Василий Тимофеевич

Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.02.1914

Дочь: Копрова Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Самаров Василий Тимофеевич

Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.11.1921

Сын: Самаров Серафим Васильевич

Отец ребёнка: Самаров Василий Тимофеевич

Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самаров Василий Тимофеевич

Смерть
1950
Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
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