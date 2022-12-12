Вшивцев Дмитрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцев Дмитрий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1909

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.10.1909 ст.

Сын: Вшивцев Яков Дмитриевич

Мать ребёнка: Вшивцева Анна Матвеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Анна Матвеева

Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1909
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