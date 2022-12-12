Вшивцев Дмитрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1909
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.10.1909 ст.
Мать ребёнка: Вшивцева Анна Матвеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вшивцева Анна Матвеева
Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1909