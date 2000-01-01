Лутц (Lutz) Гертруда (Gertrudis)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Вернер Мария Анна
Отец ребёнка: Вернер Иоганнес Мартин
Эбербак-Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно