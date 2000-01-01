Лутц (Lutz) Гертруда (Gertrudis) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лутц (Lutz) Гертруда (Gertrudis)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1729 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1746

Дочь: Вернер Мария Анна

Отец ребёнка: Вернер Иоганнес Мартин

Эбербак-Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вернер Иоганнес Мартин

Смерть
Неизвестно
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