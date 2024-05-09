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Кинзягалим Мухамметхузин

Место рождения

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мухамметхузя Абдулгарифов

Мать: не указана

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Минлинур Мухаметвалеева

Рождение ребёнка
26.07.1918

Дочь: Миннакия Кинзягалимова

Мать ребёнка: Минлинур Мухаметвалеева

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Запись о рождении в МК внесена 2 августа 1918 года
Смерть
Неизвестно
Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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