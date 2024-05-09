Кинзягалим Мухамметхузин
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мухамметхузя Абдулгарифов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Минлинур Мухаметвалеева
Рождение ребёнка
26.07.1918
Дочь: Миннакия Кинзягалимова
Мать ребёнка: Минлинур Мухаметвалеева
Запись о рождении в МК внесена 2 августа 1918 года
Смерть
Неизвестно