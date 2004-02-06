Курлаев Павел Матвеевич
Место рожденияОренбургская область, Октябрьский район, хутор Дикарев
Дата рождения21.11.1919
Дата смерти06.02.2004
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1919
Отец: Курлаев Матвей Иванович
Мать: Курлаева Марфа
Оренбургская область, Октябрьский район, хутор Дикарев
Бракосочетание
1946
Жена: Курлаева Анна Трофимовна
Оренбургская область, Октябрьский район, хутор Дикарев
Рождение ребёнка
04.06.1947
Дочь: Бондарчук Мария Павловна
Мать ребёнка: Курлаева Анна Трофимовна
х. Дикарев Октябрьский р-н Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.12.1948
х. Дикарев Октябрьский р-н Оренбургская область
Рождение ребёнка
28.07.1951
х.Дикарев Октябрьского р-на Оренбургской области
Рождение ребёнка
20.07.1953
х.Дикарев Октябрьского р-на Оренбургской области
Военная награда
Неизвестно
Курлаев Павел Матвеевич. Орден Славы III степени, Орден Отечественной войны II степени __.__.1919 Оренбургская обл., Шарлыкский р-н, с. Дмитриевка.
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie39868101/
Смерть
06.02.2004
г. Оренбург
Похороны
Неизвестно
Оренбург