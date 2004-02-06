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Курлаев Павел Матвеевич

Место рождения

Оренбургская область, Октябрьский район, хутор Дикарев

Дата рождения

21.11.1919

Дата смерти

06.02.2004

Пол

Мужской

Отец

Около 1900 г.р.

Мать

Жена

1920 г.р.

Дети

1947 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1919

Отец: Курлаев Матвей Иванович

Мать: Курлаева Марфа

Оренбургская область, Октябрьский район, хутор Дикарев
Бракосочетание
1946

Жена: Курлаева Анна Трофимовна

Оренбургская область, Октябрьский район, хутор Дикарев
Рождение ребёнка
04.06.1947

Дочь: Бондарчук Мария Павловна

Мать ребёнка: Курлаева Анна Трофимовна

х. Дикарев Октябрьский р-н Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.12.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Курлаева Анна Трофимовна

х. Дикарев Октябрьский р-н Оренбургская область
Рождение ребёнка
28.07.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Курлаева Анна Трофимовна

х.Дикарев Октябрьского р-на Оренбургской области
Рождение ребёнка
20.07.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Курлаева Анна Трофимовна

х.Дикарев Октябрьского р-на Оренбургской области
Военная награда
Неизвестно
Курлаев Павел Матвеевич. Орден Славы III степени, Орден Отечественной войны II степени __.__.1919 Оренбургская обл., Шарлыкский р-н, с. Дмитриевка.
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie39868101/
Смерть
06.02.2004
г. Оренбург
Похороны
Неизвестно
Оренбург
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