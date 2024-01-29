Гаврил Романов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврил Романов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1791 г.р.

Мать

1791 г.р.

Жена

Около 1829 г.р.

Дети

Около 1852 г.р.
Скрыто настройками приватности
После 1852 г.р.

Добавил:

ЮО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: Роман Григорьев

Мать: Евдокия Афанасьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Иванова

Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Ксения Гаврилова

Мать ребёнка: Матрона Иванова

Бонема, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
С 1852 по 1865

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матрона Иванова

Бонема, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
После 1852

Сын: Михаил Гаврилов

Мать ребёнка: Матрона Иванова

Бонема, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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