Гаврил Романов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Отец: Роман Григорьев
Мать: Евдокия Афанасьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Иванова
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Ксения Гаврилова
Мать ребёнка: Матрона Иванова
Рождение ребёнка
С 1852 по 1865
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Матрона Иванова
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
После 1852
Сын: Михаил Гаврилов
Мать ребёнка: Матрона Иванова
Смерть
Неизвестно