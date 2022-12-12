Дарья Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
29.05.1751
Муж: Петр Тимофеевич
Церковь Благовещенья Пресвятой Богородицы, Княжево, село, Княжевская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Большое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно