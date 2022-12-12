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Дарья Ивановна

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Место рождения

Вьюгово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван Иванович

Мать: не указана

Вьюгово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
29.05.1751

Муж: Петр Тимофеевич

Церковь Благовещенья Пресвятой Богородицы, Княжево, село, Княжевская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Большое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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