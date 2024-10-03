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Егор Бархатов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1758 ст.

Дата смерти

С 1804 по 1807 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1758 г.р.

Дети

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1758 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.02.1775 ст.

Жена: Бархатова (Кулакова) Пелагея Федорова

Усолье-Сибирское, город Усолье-Сибирское, Иркутская область
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №7, дело №17, стр. 82 (яндекс)
Смерть
С 1804 по 1807 ст.
Рождение ребёнка
08.11.1805 ст.

Сын: Бархатов Михаил Егоров

Мать ребёнка: Бархатова (Кулакова) Пелагея Федорова

Бархатово, Иркутский округ, Сибирский край
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №249, стр. 377 (яндекс)

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