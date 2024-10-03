Егор Бархатов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1758 ст.
Дата смертиС 1804 по 1807 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1758 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1775 ст.
Усолье-Сибирское, город Усолье-Сибирское, Иркутская область
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №7, дело №17, стр. 82 (яндекс)
Смерть
С 1804 по 1807 ст.
Рождение ребёнка
08.11.1805 ст.
Мать ребёнка: Бархатова (Кулакова) Пелагея Федорова
Бархатово, Иркутский округ, Сибирский край
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №249, стр. 377 (яндекс)