Лаврентьев Валерий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.12.1955
Дата смерти24.10.2014
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.10.1979
Дочь: Чертова Екатерина Валерьевна
Мать ребёнка: Лаврентьева Юлия Всеволодовна
Рождение ребёнка
08.04.1984
Дочь: Лаврентьева Ирина Валерьевна
Мать ребёнка: Лаврентьева Юлия Всеволодовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.10.2014