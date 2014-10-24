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Лаврентьев Валерий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.12.1955

Дата смерти

24.10.2014

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.10.1979

Дочь: Чертова Екатерина Валерьевна

Мать ребёнка: Лаврентьева Юлия Всеволодовна

Рождение ребёнка
08.04.1984

Дочь: Лаврентьева Ирина Валерьевна

Мать ребёнка: Лаврентьева Юлия Всеволодовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лаврентьева Юлия Всеволодовна

Смерть
24.10.2014
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