Золото Симеон Феофанович
Место рождения
Дата рождения18.08.1893
Дата смерти07.03.1895
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1893
Отец: Золото Феофан Дмитриевич
Мать: Золото Феодора Семеновна
Николаевская церковь,м/к-1893г.лист-211,зап.-58,ГАДО,Ф - 426-2-6 кадр-210
Крещение
21.08.1893
ГАДО,Ф - 426-2-6 кадр-210,м/к-1893г.лист-211,зап.-58. | Godparents:Новокаракубские поселяне : Василий Петрович Илифиди и Феодора Александровна Золото
Похороны
07.03.1895
Смерть
07.03.1895
Причина смерти: Болезнь - корь | Николаевская церковь,м/к-1895,лист-99 Зап-6,ГАДО,Ф - 426-2-7 кадр-100