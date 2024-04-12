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Золото Симеон Феофанович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

18.08.1893

Дата смерти

07.03.1895

Пол

Мужской

Отец

Около 1865 г.р.

Мать

Около 1865 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1893

Отец: Золото Феофан Дмитриевич

Мать: Золото Феодора Семеновна

Николаевская церковь,м/к-1893г.лист-211,зап.-58,ГАДО,Ф - 426-2-6 кадр-210
Крещение
21.08.1893
ГАДО,Ф - 426-2-6 кадр-210,м/к-1893г.лист-211,зап.-58. | Godparents:Новокаракубские поселяне : Василий Петрович Илифиди и Феодора Александровна Золото
Похороны
07.03.1895
Смерть
07.03.1895
Причина смерти: Болезнь - корь | Николаевская церковь,м/к-1895,лист-99 Зап-6,ГАДО,Ф - 426-2-7 кадр-100
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