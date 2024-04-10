Беккер Петр Егорович (Георгиевич)
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1904
Дата смерти15.12.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1904
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беккер Владимир
Мать ребёнка: Шмидт Эмилия Кондратьевна (Кондратовна)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беккер Александр Петрович
Мать ребёнка: Шмидт Эмилия Кондратьевна (Кондратовна)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.09.1931
Сын: Беккер Петр Петрович
Мать ребёнка: Шмидт Эмилия Кондратьевна (Кондратовна)
Александровка, Азовский немецкий национальный муниципальный район, Омская область
Смерть
15.12.1981