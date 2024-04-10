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Беккер Петр Егорович (Георгиевич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1904

Дата смерти

15.12.1981

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1904

Отец: Беккер Йохан Егор (Георг) Яковлевич

Мать: Беккер (Штеле) Ева Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беккер Владимир

Мать ребёнка: Шмидт Эмилия Кондратьевна (Кондратовна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беккер Александр Петрович

Мать ребёнка: Шмидт Эмилия Кондратьевна (Кондратовна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шмидт Эмилия Кондратьевна (Кондратовна)

Рождение ребёнка
06.09.1931

Сын: Беккер Петр Петрович

Мать ребёнка: Шмидт Эмилия Кондратьевна (Кондратовна)

Александровка, Азовский немецкий национальный муниципальный район, Омская область
Смерть
15.12.1981

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