Ноздрачев Феоктист (Фетис) Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ноздрачев Феоктист (Фетис) Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ноздрачев Иван Гаврилов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ноздрачева Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ноздрачев Герасим Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1662

Сын: Ноздрачев Назар Фетисович

Мать ребёнка: Ноздрачева Дарья

Место жительства
Около 1677
Голдаево, Болховский уезд, Орловская губерния
Смерть
Неизвестно

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