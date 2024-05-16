Ноздрачев Феоктист (Фетис) Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ноздрачев Иван Гаврилов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ноздрачева Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1662
Сын: Ноздрачев Назар Фетисович
Мать ребёнка: Ноздрачева Дарья
Место жительства
Около 1677
Голдаево, Болховский уезд, Орловская губерния
Смерть
Неизвестно