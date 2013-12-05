Рождественский (Сопальков) Юрий Иванович
Место рождения
Дата рождения17.07.1936
Дата смерти05.12.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.12.1962
Сын: Соколов (Сапольков) Александр Юрьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
11.06.1976
Дочь: Тёрнер (Саполькова) Татьяна Юрьевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
?.08.1991
Смерть
05.12.2013