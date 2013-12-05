Рождественский (Сопальков) Юрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рождественский (Сопальков) Юрий Иванович

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Место рождения

Кунцево, Троицко-Голенищевская волость, Московский уезд

Дата рождения

17.07.1936

Дата смерти

05.12.2013

Пол

Мужской

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Кунцево, Троицко-Голенищевская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
17.12.1962

Сын: Соколов (Сапольков) Александр Юрьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
11.06.1976

Дочь: Тёрнер (Саполькова) Татьяна Юрьевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
?.08.1991

Жена: Рождественская (Любавина) Елена Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
05.12.2013
Москва, город федерального значения Москва

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