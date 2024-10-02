Холодков Ксенофонт Никифорович 1872 — найти родственников по фамилии на Familio
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Холодков Ксенофонт Никифорович

Место рождения

Десиново, Языковская волость, Мензелинский уезд

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

1824 г.р.

Жена

1882 г.р.

Дети

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1904 г.р.
1907 г.р.
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Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Холодкова (Мартынова) Анна Сергеевна

Десиново, Языковская волость, Мензелинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Холодкова (Морозова) Ольга Никандровна

Рождение ребёнка
19.11.1899

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Холодкова (Морозова) Ольга Никандровна

Кузьминка, Шаранский район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.01.1901

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Холодкова (Морозова) Ольга Никандровна

Кузьминка, Шаранский район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1902

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Холодкова (Морозова) Ольга Никандровна

Рождение ребёнка
07.08.1904

Дочь: Холодкова Наталья Ксенофонтовна

Мать ребёнка: Холодкова (Морозова) Ольга Никандровна

Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.02.1907

Сын: Холодков Федор Ксенофонтович

Мать ребёнка: Холодкова (Морозова) Ольга Никандровна

Рождение ребёнка
27.10.1909

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Холодкова (Морозова) Ольга Никандровна

Кузьминка, Шаранский район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.08.1911

Сын: Холодков Матвей Ксенофонтович

Мать ребёнка: Холодкова (Морозова) Ольга Никандровна

Смерть
Неизвестно

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