Холодков Ксенофонт Никифорович
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.11.1899
Кузьминка, Шаранский район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.01.1901
Кузьминка, Шаранский район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1902
Рождение ребёнка
07.08.1904
Дочь: Холодкова Наталья Ксенофонтовна
Мать ребёнка: Холодкова (Морозова) Ольга Никандровна
Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.02.1907
Сын: Холодков Федор Ксенофонтович
Мать ребёнка: Холодкова (Морозова) Ольга Никандровна
Рождение ребёнка
27.10.1909
Кузьминка, Шаранский район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.08.1911
Сын: Холодков Матвей Ксенофонтович
Мать ребёнка: Холодкова (Морозова) Ольга Никандровна
Смерть
Неизвестно