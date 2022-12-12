Тихонов Петр Родионович
Место рождения
Дата рождения07.01.1919
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1947
Сын: Тихонов Владимир Петрович
Мать ребёнка: Тихонова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Исламгиреева Галина Петровна
Мать ребёнка: Тихонова Александра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тихонова Валентина Петровна
Мать ребёнка: Тихонова Александра Ивановна