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Тихонов Петр Родионович

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Место рождения

Заполье, Плюсский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

07.01.1919

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Заполье, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1947

Сын: Тихонов Владимир Петрович

Мать ребёнка: Тихонова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Исламгиреева Галина Петровна

Мать ребёнка: Тихонова Александра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тихонова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тихонова Валентина Петровна

Мать ребёнка: Тихонова Александра Ивановна

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