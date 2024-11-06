Шарапов Иван Васильевич Около 1857 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шарапов Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.06.1886

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
1888

Жена: не указана

Малые Вязёмы, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Ф.203 опись767 дело337 стр.120 (Брачные обыски) предьявлен билет жениха-данный полковником-командиром в. г. Рязани
Смерть
Неизвестно

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