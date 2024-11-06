Шарапов Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.06.1886
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
1888
Жена: не указана
Малые Вязёмы, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Ф.203 опись767 дело337 стр.120 (Брачные обыски) предьявлен билет жениха-данный полковником-командиром в. г. Рязани
Смерть
Неизвестно