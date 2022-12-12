Гарнизов Михаил Тихонович
Место рождения
Дата рождения1924
Дата смерти28.04.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
28.04.1943
Котелевский р-н, Полтавская область, Украина