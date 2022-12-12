Гарнизов Михаил Тихонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гарнизов Михаил Тихонович

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Место рождения

Шигали, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1924

Дата смерти

28.04.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Шигали, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
28.04.1943
Котелевский р-н, Полтавская область, Украина
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