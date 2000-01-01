Папанов Леонтий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Папанов Леонтий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Папанов Николай Федотович

Мать: Папанова Василиса (Васса) Ефимовна

Рождение ребёнка
1904

Сын: Папанов Кирилл Леонтьевич

Мать ребёнка: Папанова Александра

Рождение ребёнка
1913

Сын: Папанов Александр Леонтьевич (Львович)

Мать ребёнка: Папанова Александра

Рождение ребёнка
1915

Сын: Папанов Василий Леонтьевич

Мать ребёнка: Папанова Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Папанова Александра

Смерть
Неизвестно
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