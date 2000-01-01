Папанов Леонтий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Рождение ребёнка
1904
Сын: Папанов Кирилл Леонтьевич
Мать ребёнка: Папанова Александра
Рождение ребёнка
1913
Сын: Папанов Александр Леонтьевич (Львович)
Мать ребёнка: Папанова Александра
Рождение ребёнка
1915
Сын: Папанов Василий Леонтьевич
Мать ребёнка: Папанова Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Папанова Александра
Смерть
Неизвестно