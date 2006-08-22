Иванов Геннадий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1939
Дата смерти30.07.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1939
Отец: Иванов Василий
Рождение ребёнка
24.12.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванова Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Марина
Мать ребёнка: Иванова Галина
Смерть
30.07.1986