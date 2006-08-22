Иванов Геннадий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Геннадий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1939

Дата смерти

30.07.1986

Пол

Мужской

Отец

Мать

1916 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1939

Отец: Иванов Василий

Мать: Ефимова Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
24.12.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Марина

Мать ребёнка: Иванова Галина

Смерть
30.07.1986
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