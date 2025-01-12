Мария Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиПосле 1839
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Черемовский Семён Васильев
Мать: Анна Ii Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: (Дубровский) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Дубровский Иван Афанасьев
Рождение ребёнка
1805
Дочь: (Дубровская) Мария Иванова
Отец ребёнка: Дубровский Иван Афанасьев
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Дубровский Иван Афанасьев
| Черемовский Семен Иванович (1806 — ?) | | Родился в семье дьячка села Христорождественского на Черемхе Рыбинского уезда Ивана Дубровского. | | Из среднего отделения Ярославской духовной семинарии,... Показать все
Рождение ребёнка
1809
Сын: Дубровский Алексей Иванов
Отец ребёнка: Дубровский Иван Афанасьев
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Покровская (Дубровская) Евлампия Иванова
Отец ребёнка: Дубровский Иван Афанасьев
Смерть
После 1839