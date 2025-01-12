Мария Семенова 1776 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мария Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

После 1839

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Черемовский Семён Васильев

Мать: Анна Ii Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубровский Иван Афанасьев

Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: (Дубровский) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Дубровский Иван Афанасьев

Рождение ребёнка
1805

Дочь: (Дубровская) Мария Иванова

Отец ребёнка: Дубровский Иван Афанасьев

Рождение ребёнка
1806

Сын: Черемовский Семён Иванов

Отец ребёнка: Дубровский Иван Афанасьев

| Черемовский Семен Иванович (1806 — ?) | | Родился в семье дьячка села Христорождественского на Черемхе Рыбинского уезда Ивана Дубровского. | | Из среднего отделения Ярославской духовной семинарии,... Показать все
Рождение ребёнка
1809

Сын: Дубровский Алексей Иванов

Отец ребёнка: Дубровский Иван Афанасьев

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Покровская (Дубровская) Евлампия Иванова

Отец ребёнка: Дубровский Иван Афанасьев

Смерть
После 1839

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