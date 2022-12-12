Жилина (Сидорова) Матрена Селиверстовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Настасья Зиновьевна
Отец ребёнка: Жилин Зиновий Митрофанович
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Жилин Зиновий Митрофанович
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Жилин Зиновий Митрофанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно