Жилина (Сидорова) Матрена Селиверстовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жилина (Сидорова) Матрена Селиверстовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Настасья Зиновьевна

Отец ребёнка: Жилин Зиновий Митрофанович

Средние Апочки, Горшеченский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Жилин Трофим Зиновьевич

Отец ребёнка: Жилин Зиновий Митрофанович

Средние Апочки, Горшеченский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Жилин Иван Зиновьевич

Отец ребёнка: Жилин Зиновий Митрофанович

Средние Апочки, Горшеченский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жилин Зиновий Митрофанович

Смерть
Неизвестно
Средние Апочки, Горшеченский муниципальный район, Курская область
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