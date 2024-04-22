Иванова Наталия Геннадьевна
Место рождения
Дата рождения23.10.1972
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1972
Бракосочетание
11.07.1992
Арабоси, Урмарский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
25.05.1993
Дочь: Компаниец Евгения Сергеевна
Отец ребёнка: Иванов Сергей Иванович
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
16.06.1998
Сын: Иванов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Иванов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
18.11.2008
Отец ребёнка: Иванов Сергей Иванович