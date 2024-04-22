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Иванова Наталия Геннадьевна

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Место рождения

Урмары, Урмарский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

23.10.1972

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1972

Отец: Александров Геннадий Елизарович

Мать: Александрова Роза Петровна

Урмары, Урмарский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
11.07.1992

Муж: Иванов Сергей Иванович

Арабоси, Урмарский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
25.05.1993

Дочь: Компаниец Евгения Сергеевна

Отец ребёнка: Иванов Сергей Иванович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
16.06.1998

Сын: Иванов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Иванов Сергей Иванович

Рождение ребёнка
18.11.2008

Сын: Иванов Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Иванов Сергей Иванович

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