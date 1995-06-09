Сопельцев Сидор Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСопельцев Сидор Константинович

Сопельцев Сидор Константинович

avatar

Место рождения

Курганская область, Альменьевский район, д. Щучанка

Дата рождения

27.05.1911

Дата смерти

23.02.1991

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1911

Отец: Сопельцев Константин

Мать: Сопельцев Нина

Курганская область, Альменьевский район, д. Щучанка
Рождение ребёнка
16.05.1938

Дочь: Шлейхер Галина Сидоровна

Мать ребёнка: Сопельцева Анастасия Ивановна

Курганская область, Сафакулевский район, совхоз Яланский
Рождение ребёнка
01.02.1949

Сын: Сопельцев Анатолий Сидорович

Мать ребёнка: Сопельцева Анастасия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сопельцева Анастасия Ивановна

Смерть
23.02.1991
Курганская область, Сафакулевский район, с. Камышное
Похороны
Неизвестно
Курганская область, Сафакулевский район, с. Камышное
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close