Сопельцев Сидор Константинович
Место рожденияКурганская область, Альменьевский район, д. Щучанка
Дата рождения27.05.1911
Дата смерти23.02.1991
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1911
Отец: Сопельцев Константин
Мать: Сопельцев Нина
Курганская область, Альменьевский район, д. Щучанка
Рождение ребёнка
16.05.1938
Дочь: Шлейхер Галина Сидоровна
Мать ребёнка: Сопельцева Анастасия Ивановна
Курганская область, Сафакулевский район, совхоз Яланский
Рождение ребёнка
01.02.1949
Сын: Сопельцев Анатолий Сидорович
Мать ребёнка: Сопельцева Анастасия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.02.1991
Курганская область, Сафакулевский район, с. Камышное
Похороны
Неизвестно
Курганская область, Сафакулевский район, с. Камышное