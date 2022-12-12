Платонова Гулияр Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.08.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1966
Отец: Платонов Юрий Павлович
Бракосочетание
1986
Бракосочетание
1986
Рождение ребёнка
28.12.1989
Дочь: Жуйкова Фердаус Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
02.05.1999
Сын: Платонов Александр Александрович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Смирнов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан