Платонова Гулияр Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Платонова Гулияр Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.1966

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1966

Отец: Платонов Юрий Павлович

Мать: Сатинова Фердаус Саидовна

Бракосочетание
1986

Муж: Жуйков Сергей Владимирович

Рига, Rīga
Бракосочетание
1986

Муж: Жуйков Сергей Владимирович

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
28.12.1989

Дочь: Жуйкова Фердаус Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
02.05.1999

Сын: Платонов Александр Александрович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жуйков Сергей Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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