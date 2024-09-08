Овечкина Ирина Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Овечкин Пётр Федотов
Рождение ребёнка
16.02.1877 ст.
Дочь: Уракова (Овечкина) Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Овечкин Пётр Федотов
МК 1877 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-102, лист 5об-6, №8)
Рождение ребёнка
03.10.1878 ст.
Сын: Овечкин Яков Петров
Отец ребёнка: Овечкин Пётр Федотов
МК 1878 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-103, лист 94об-95, №59)
Рождение ребёнка
20.01.1880 ст.
Сын: Овечкин Иван Петров
Отец ребёнка: Овечкин Пётр Федотов
МК 1880 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-103, лист 198об-199, №9)
Рождение ребёнка
19.05.1881 ст.
Сын: Овечкин Павел Петров
Отец ребёнка: Овечкин Пётр Федотов
МК 1881 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-103, лист 272об-273, №45)
Рождение ребёнка
04.09.1883 ст.
Отец ребёнка: Овечкин Пётр Федотов
МК 1883 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-103, лист 415об-416, №56)
Рождение ребёнка
Вычислено ?.10.1899 ст.
Отец ребёнка: Овечкин Пётр Федотов
Смерть
Неизвестно