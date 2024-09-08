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Овечкина Ирина Афанасьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овечкин Пётр Федотов

Рождение ребёнка
16.02.1877 ст.

Дочь: Уракова (Овечкина) Евдокия Петрова

Отец ребёнка: Овечкин Пётр Федотов

МК 1877 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-102, лист 5об-6, №8)
Рождение ребёнка
03.10.1878 ст.

Сын: Овечкин Яков Петров

Отец ребёнка: Овечкин Пётр Федотов

МК 1878 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-103, лист 94об-95, №59)
Рождение ребёнка
20.01.1880 ст.

Сын: Овечкин Иван Петров

Отец ребёнка: Овечкин Пётр Федотов

МК 1880 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-103, лист 198об-199, №9)
Рождение ребёнка
19.05.1881 ст.

Сын: Овечкин Павел Петров

Отец ребёнка: Овечкин Пётр Федотов

МК 1881 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-103, лист 272об-273, №45)
Рождение ребёнка
04.09.1883 ст.

Сын: Овечкин Михаил Петров

Отец ребёнка: Овечкин Пётр Федотов

МК 1883 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-103, лист 415об-416, №56)
Рождение ребёнка
Вычислено ?.10.1899 ст.

Сын: Овечкин Анатолий Петров

Отец ребёнка: Овечкин Пётр Федотов

Смерть
Неизвестно

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