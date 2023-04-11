Тимохина Татьяна Германовна
Место рождения
Дата рождения08.01.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1958
Отец: Хрулев Герман Иванович
Рождение ребёнка
24.05.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тимохин Павел Иванович
Рождение ребёнка
25.04.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тимохин Павел Иванович