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Тимохина Татьяна Германовна

Место рождения

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область

Дата рождения

08.01.1958

Пол

Женский

Отец

1933 г.р.

Мать

1936 г.р.

Дети

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Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1958

Отец: Хрулев Герман Иванович

Мать: Хрулева Галина Михайловна

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Рождение ребёнка
24.05.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тимохин Павел Иванович

Тимашевск, Тимашевский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
25.04.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тимохин Павел Иванович

Тимашевск, Тимашевский муниципальный район, Краснодарский край

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