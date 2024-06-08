Абейдуллин Ибятулла
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Амирова Мярхубя
Рождение ребёнка
1847
Сын: Ибятуллин Хайрулла
Мать ребёнка: Амирова Мярхубя
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Ибятуллина Асхабзямала
Мать ребёнка: Амирова Мярхубя
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Ибятуллина Фархибзямал
Мать ребёнка: Амирова Мярхубя
Смерть
Неизвестно