Абейдуллин Ибятулла 1819 — найти родственников по фамилии на Familio
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Абейдуллин Ибятулла

Место рождения

Старое Альметьево, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Уразметьев Абейдулла (Гөбәйдулла)

Мать: Мазитова Гулемхана

Старое Альметьево, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Амирова Мярхубя

Рождение ребёнка
1847

Сын: Ибятуллин Хайрулла

Мать ребёнка: Амирова Мярхубя

Старое Альметьево, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Ибятуллина Асхабзямала

Мать ребёнка: Амирова Мярхубя

Старое Альметьево, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Ибятуллина Фархибзямал

Мать ребёнка: Амирова Мярхубя

Старое Альметьево, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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