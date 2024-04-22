Затирахина (Лычагова) Александра Андреевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лычагов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самохвалова Любовь Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Затирахин Геннадий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самохвалова Любовь Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Затирахин Андрей
Смерть
Неизвестно