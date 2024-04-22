Затирахина (Лычагова) Александра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Затирахина (Лычагова) Александра Андреевна

Место рождения

Кодское, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лычагов Андрей Иванович

Мать: не указана

Кодское, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самохвалова Любовь Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Затирахин Геннадий Андреевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самохвалова Любовь Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Затирахин Андрей

Смерть
Неизвестно
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