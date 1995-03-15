Пестова Мария Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.08.1918
Дата смерти15.03.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Между 1918 и 1966
Рождение ребёнка
01.09.1941
Дочь: Уйменова Зинаида Викторовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
22.03.1950
Дочь: Яковлева Александра Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
22.03.1950
Дочь: Бикенова Клавдия Александровна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
15.03.1995