Пестова Мария Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пестова Мария Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.08.1918

Дата смерти

15.03.1995

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Между 1918 и 1966
Спасское, город Бор, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.09.1941

Дочь: Уйменова Зинаида Викторовна

Отец ребёнка: не указан

Спасское, город Бор, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.03.1950

Дочь: Яковлева Александра Александровна

Отец ребёнка: не указан

Спасское, город Бор, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.03.1950

Дочь: Бикенова Клавдия Александровна

Отец ребёнка: не указан

Спасское, город Бор, Нижегородская область
Смерть
15.03.1995
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