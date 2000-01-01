Гаврилов Валерий Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1953
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1953
Отец: Гаврилов Виктор Ильич
Мать: Елена Аркадьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гаврилова Зинаида Николаевна
Смерть
Неизвестно