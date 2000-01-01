Гаврилов Валерий Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилов Валерий Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1953

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1953

Отец: Гаврилов Виктор Ильич

Мать: Елена Аркадьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаврилов Илья Валерьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гаврилова Зинаида Николаевна

Смерть
Неизвестно
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