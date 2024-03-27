Сагитов Ахат Ахмадуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сагитов Ахат Ахмадуллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.03.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1893 г.р.

Жена

1935 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1930

Отец: Таймасов Ахмадулла

Мать: Таймасова Газиза

Рождение ребёнка
02.11.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сагитова Наиля Яппаровна

г. Салават БАССР
Рождение ребёнка
1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сагитова Наиля Яппаровна

Салават, город Салават, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.07.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сагитова Наиля Яппаровна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сагитова Наиля Яппаровна

Смерть
Неизвестно
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