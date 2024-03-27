Сагитов Ахат Ахмадуллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.03.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1930
Отец: Таймасов Ахмадулла
Мать: Таймасова Газиза
Рождение ребёнка
02.11.1959
г. Салават БАССР
Рождение ребёнка
1966
Салават, город Салават, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.07.1969
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сагитова Наиля Яппаровна
Смерть
Неизвестно