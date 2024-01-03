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Бондарева Евдокия Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

1885

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бондарев Николай Прохоров

Рождение ребёнка
1817

Дочь: (Бондарева) Мария Николаева

Отец ребёнка: Бондарев Николай Прохоров

Рождение ребёнка
1817

Сын: Бондарев Василий Николаев

Отец ребёнка: Бондарев Николай Прохоров

Рождение ребёнка
1820

Дочь: (Бондарев) Евдокия Николаева

Отец ребёнка: Бондарев Николай Прохоров

Рождение ребёнка
1823

Сын: Бондарев Иван Николаев

Отец ребёнка: Бондарев Николай Прохоров

Рождение ребёнка
1825

Дочь: (Бондарева) Маремьяна Николаева

Отец ребёнка: Бондарев Николай Прохоров

Рождение ребёнка
1827

Сын: Бондарев Антип Николаев

Отец ребёнка: Бондарев Николай Прохоров

Смерть
1885

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