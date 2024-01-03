Бондарева Евдокия Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смерти1885
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1817
Дочь: (Бондарева) Мария Николаева
Отец ребёнка: Бондарев Николай Прохоров
Рождение ребёнка
1817
Сын: Бондарев Василий Николаев
Отец ребёнка: Бондарев Николай Прохоров
Рождение ребёнка
1820
Дочь: (Бондарев) Евдокия Николаева
Отец ребёнка: Бондарев Николай Прохоров
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Бондарев Николай Прохоров
Рождение ребёнка
1825
Дочь: (Бондарева) Маремьяна Николаева
Отец ребёнка: Бондарев Николай Прохоров
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Бондарев Николай Прохоров
Смерть
1885