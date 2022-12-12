Воробьёва (Антошина) Агриппина Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьёва (Антошина) Агриппина Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.09.1882 ст.

Дочь: Фекла Никифоровна

Отец ребёнка: Воробьёв Никифор Гаврилович

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.03.1888 ст.

Сын: Воробьёв Гавриил Никифорович

Отец ребёнка: Воробьёв Никифор Гаврилович

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьёв Никифор Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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