Воробьёва (Антошина) Агриппина Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.09.1882 ст.
Дочь: Фекла Никифоровна
Отец ребёнка: Воробьёв Никифор Гаврилович
Рождение ребёнка
19.03.1888 ст.
Сын: Воробьёв Гавриил Никифорович
Отец ребёнка: Воробьёв Никифор Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно