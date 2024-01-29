Константинова Ирина Матфеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Константинова Ирина Матфеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1822 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1825 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 185
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Константинов Константин Андреевич

Шивера, Иркутский округ, Сибирский край
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 185
Смерть
Неизвестно

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