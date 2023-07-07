Булкина (Якушева) Наталья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБулкина (Якушева) Наталья Владимировна

Булкина (Якушева) Наталья Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.02.?

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1948 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.?

Отец: не указан

Мать: Трофимова Татьяна Витальевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close