Матрена Игнатова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1764
Отец ребёнка: Киселев Семен Гуров
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Ксения Семенова
Отец ребёнка: Киселев Семен Гуров
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Татьяна Семенова
Отец ребёнка: Киселев Семен Гуров
Смерть
Неизвестно