Матрена Игнатова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Игнатова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1764

Сын: Киселев Даниил Семенов

Отец ребёнка: Киселев Семен Гуров

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Ксения Семенова

Отец ребёнка: Киселев Семен Гуров

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Татьяна Семенова

Отец ребёнка: Киселев Семен Гуров

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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