Корчагин Игорь Александрович 10.04.1936 — найти родственников по фамилии на Familio
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Корчагин Игорь Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1936

Дата смерти

02.02.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудинова Людмила Михайловна

Рождение ребёнка
14.04.1969

Сын: Корчагин Алексей Игоревич

Мать ребёнка: Кудинова Людмила Михайловна

Рождение ребёнка
16.05.1972

Сын: Корчагин Александр Игоревич

Мать ребёнка: Кудинова Людмила Михайловна

Смерть
02.02.2006

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