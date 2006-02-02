Корчагин Игорь Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1936
Дата смерти02.02.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.04.1969
Сын: Корчагин Алексей Игоревич
Мать ребёнка: Кудинова Людмила Михайловна
Рождение ребёнка
16.05.1972
Сын: Корчагин Александр Игоревич
Мать ребёнка: Кудинова Людмила Михайловна
Смерть
02.02.2006