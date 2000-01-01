Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМария

Мария

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Около 1852 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: не указан

Мать: Елена Никитична

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close