Подпечкин Егор Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Подпечкин Андрей Тимофеевич
Рождение ребёнка
20.08.1902
Мать ребёнка: Подпечкина Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
11.08.1904
Сын: Подпечкин Андрей Егорович
Мать ребёнка: Подпечкина Анастасия Михайловна
Крестьые : сельца Реткино Титкин Дмитрий Васильевич и сельца Турлатова крестьянка Параскева (Николаевна?) Подпечкина
Рождение ребёнка
24.12.1906
Мать ребёнка: Подпечкина Анастасия Михайловна
крестные : того же сельца крестьянин Алексей Федорович Подпечкин и крестьянка Параскева Михайловна Подпечкина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно