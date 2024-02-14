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Дидковский Михаил Лукич

Место рождения

Украина

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дидковская (Недашковская) Ксения Михайловна

Рождение ребёнка
23.11.1903

Дочь: Дидковская (Дидковская) Мария Михайловна

Мать ребёнка: Дидковская (Недашковская) Ксения Михайловна

Рождение ребёнка
19.09.1905

Дочь: Недашковская (Дидковская) Ева Михайловна

Мать ребёнка: Дидковская (Недашковская) Ксения Михайловна

Рождение ребёнка
06.10.1907

Дочь: Спиридонова (Дидковская) Юлия Михайловна

Мать ребёнка: Дидковская (Недашковская) Ксения Михайловна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Дидковский Павел Михайлович

Мать ребёнка: Дидковская (Недашковская) Ксения Михайловна

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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