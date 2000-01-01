(Кряжева) Лидия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кряжева) Лидия Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1941

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: Кряжев Николай Николаевич

Мать: Бардонова Анна Викторовна

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