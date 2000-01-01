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(Кряжева) Лидия Николаевна
(Кряжева) Лидия Николаевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1941
Пол
Женский
Отец
Кряжев Николай Николаевич
1915 г.р.
Мать
Бардонова (Кряжева) Анна Викторовна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Отец:
Кряжев Николай Николаевич
Мать:
Бардонова Анна Викторовна
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