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Гительсон Шмуль Арон

Место рождения

Latvia

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Trader
Рождение ребёнка
29.04.1898

Сын: Гительсон Уриа Мойше

Мать ребёнка: Гительсон (Фельдман Гительсон) Хана Янкелевна

Бракосочетание
29.04.1898

Жена: Гительсон (Фельдман Гительсон) Хана Янкелевна

Рождение ребёнка
03.11.1899

Сын: Гительсон Давид

Мать ребёнка: Гительсон (Фельдман Гительсон) Хана Янкелевна

Рождение ребёнка
?.08.1900

Сын: Гительсон Хаим

Мать ребёнка: Гительсон (Фельдман Гительсон) Хана Янкелевна

Рождение ребёнка
05.05.1903

Сын: Gitelzon Яков (Янкель Якоб)

Мать ребёнка: Гительсон (Фельдман Гительсон) Хана Янкелевна

Рождение ребёнка
27.05.1906

Сын: Гительсон Илель

Мать ребёнка: Гительсон (Фельдман Гительсон) Хана Янкелевна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Гительсон Ошер

Мать ребёнка: Гительсон (Фельдман Гительсон) Хана Янкелевна

Рождение ребёнка
25.12.1908

Сын: Гительсон Израиль Джером

Мать ребёнка: Гительсон (Фельдман Гительсон) Хана Янкелевна

Смерть
Неизвестно

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