Гительсон Шмуль Арон
Место рожденияLatvia
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Trader
Рождение ребёнка
29.04.1898
Сын: Гительсон Уриа Мойше
Мать ребёнка: Гительсон (Фельдман Гительсон) Хана Янкелевна
Бракосочетание
29.04.1898
Рождение ребёнка
03.11.1899
Сын: Гительсон Давид
Мать ребёнка: Гительсон (Фельдман Гительсон) Хана Янкелевна
Рождение ребёнка
?.08.1900
Сын: Гительсон Хаим
Мать ребёнка: Гительсон (Фельдман Гительсон) Хана Янкелевна
Рождение ребёнка
05.05.1903
Сын: Gitelzon Яков (Янкель Якоб)
Мать ребёнка: Гительсон (Фельдман Гительсон) Хана Янкелевна
Рождение ребёнка
27.05.1906
Сын: Гительсон Илель
Мать ребёнка: Гительсон (Фельдман Гительсон) Хана Янкелевна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Гительсон Ошер
Мать ребёнка: Гительсон (Фельдман Гительсон) Хана Янкелевна
Рождение ребёнка
25.12.1908
Мать ребёнка: Гительсон (Фельдман Гительсон) Хана Янкелевна
Смерть
Неизвестно