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Симонов Епимах Саввич

Место рождения

Россия Вятская губ.,Елабужский уезд Можгинская волость д.Старый Кайшур / ныне Удмуртская Республика Можгинский р-н деревня не существует /

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Симонов Савва Ксенофонтович

Мать: Симонова Параскева

Россия Вятская губ.,Елабужский уезд Можгинская волость д.Старый Кайшур / ныне Удмуртская Республика Можгинский р-н деревня не существует /
Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Симонов Артем Епимахович

Мать ребёнка: Симонова Матрона

Россия Вятская губ.,Елабужский уезд Можгинская волость д.Старый Кайшур / ныне Удмуртская Республика Можгинский р-н деревня не существует /
Рождение ребёнка
1817

Сын: Симонов Федосей Епимахович

Мать ребёнка: Симонова Матрона

Россия Вятская губ.,Елабужский уезд Можгинская волость д.Старый Кайшур / ныне Удмуртская Республика Можгинский р-н деревня не существует /
Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Симонов Василий Епимахович

Мать ребёнка: Симонова Матрона

Россия Вятская губ.,Елабужский уезд Можгинская волость д.Старый Кайшур / ныне Удмуртская Республика Можгинский р-н деревня не существует /
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Симонов Григорий Епимахович

Мать ребёнка: Симонова Матрона

Россия Вятская губ.,Елабужский уезд Можгинская волость д.Старый Кайшур / ныне Удмуртская Республика Можгинский р-н деревня не существует /
Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Симонов Гавриил Епимахович

Мать ребёнка: Симонова Матрона

Россия Вятская губ.,Елабужский уезд Можгинская волость д.Старый Кайшур / ныне Удмуртская Республика Можгинский р-н деревня не существует /
Смерть
Неизвестно
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