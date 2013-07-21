Суслова (Зелёная) Любовь Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.05.1927
Дата смерти21.07.2013
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1927
Отец: Зелёный Тимофей
Бракосочетание
17.09.1954
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.08.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.06.1960
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
21.07.2013