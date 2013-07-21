Суслова (Зелёная) Любовь Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суслова (Зелёная) Любовь Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.05.1927

Дата смерти

21.07.2013

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности
1960 г.р.

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1927

Отец: Зелёный Тимофей

Мать: не указана

Бракосочетание
17.09.1954

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.08.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Анар, Аршалынский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
14.06.1960

Сын: Суслов Виктор Иванович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Анар, Аршалынский район, Акмолинская область
Смерть
21.07.2013
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