Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1999

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1936 г.р.

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1970

Дочь: Марина Ивановна

Мать ребёнка: Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алла Ивановна

Мать ребёнка: Любовь Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Любовь Васильевна

Смерть
1999
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