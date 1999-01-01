Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1970
Дочь: Марина Ивановна
Мать ребёнка: Любовь Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алла Ивановна
Мать ребёнка: Любовь Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Любовь Васильевна
Смерть
1999