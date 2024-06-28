Алтынбаев Байгузя Алтынбаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алтынбаев Байгузя Алтынбаевич

Место рождения

Янгаулово, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

?.12.1893

Дата смерти

10.09.1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1899 г.р.

Дети

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Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1893

Отец: Танылбаев Алтынбай

Мать: не указана

Янгаулово, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алтынбаева Минсие

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
?.05.1918

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алтынбаева Минсие

Рождение ребёнка
?.10.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алтынбаева Минсие

Рождение ребёнка
?.09.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алтынбаева Минсие

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алтынбаева Минсие

Смерть
10.09.1943

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