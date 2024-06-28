Алтынбаев Байгузя Алтынбаевич
Место рождения
Дата рождения?.12.1893
Дата смерти10.09.1943
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1893
Отец: Танылбаев Алтынбай
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алтынбаева Минсие
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
?.05.1918
Рождение ребёнка
?.10.1922
Рождение ребёнка
?.09.1928
Рождение ребёнка
1936
Смерть
10.09.1943