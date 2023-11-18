Паплевина (Слугина) Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паплевина (Слугина) Татьяна Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.1960

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1960

Отец: Слугин Владимир Петрович

Мать: Слугина Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петина (Паплевина) Марина Александровна

Отец ребёнка: Паплевин Александр Николаевич

Рождение ребёнка
17.08.1988

Дочь: Чистилина (Паплевина) Александра Александровна

Отец ребёнка: Паплевин Александр Николаевич

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