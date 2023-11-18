Паплевина (Слугина) Татьяна Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.07.1960
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1960
Отец: Слугин Владимир Петрович
Мать: Слугина Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петина (Паплевина) Марина Александровна
Отец ребёнка: Паплевин Александр Николаевич
Рождение ребёнка
17.08.1988
Дочь: Чистилина (Паплевина) Александра Александровна
Отец ребёнка: Паплевин Александр Николаевич