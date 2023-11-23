Прасковья Созонтьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Созонтий Ильич
Мать: Дарья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иоанн Васильев
Рождение ребёнка
1789
Сын: Василий Иоаннов
Отец ребёнка: Иоанн Васильев
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Елизавета Иоаннова
Отец ребёнка: Иоанн Васильев
Рождение ребёнка
01.12.1795
Дочь: Анна Иоаннова
Отец ребёнка: Иоанн Васильев
Смерть
Неизвестно