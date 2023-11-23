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Прасковья Созонтьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Созонтий Ильич

Мать: Дарья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иоанн Васильев

Рождение ребёнка
1789

Сын: Василий Иоаннов

Отец ребёнка: Иоанн Васильев

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Елизавета Иоаннова

Отец ребёнка: Иоанн Васильев

Рождение ребёнка
01.12.1795

Дочь: Анна Иоаннова

Отец ребёнка: Иоанн Васильев

Смерть
Неизвестно

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